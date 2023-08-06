الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيل نعيم لـ"الشاهد": تنبأت بتوحش الجماعات الإسلامية بعد 2013

نبيل نعيم
نبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إنه تنبأ بتوحش الجماعات الإسلامية وظهور موجة جديدة من الإرهاب بعد 2013 في كتابه "الإرهاب المقدس".

وأضاف "نعيم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتورمحمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قابل مجموعة من الدواعش قبل ظهورهم بمصر في إسطنبول بتركيا وجلس وتناقش معهم خلال استضافتهم له في فيلا تابعة لهم، مؤكدًا أنهم يعيشون في ثراء فاحش ويركبون أحدث وأغلى السيارات وتظهر عليهم علامات الترف.

وأوضح أنه عند رؤيته لهذا الثراء الفاحش علم أن خلفهم تمويل قوي، وسألهم عن مصدر أموالهم فقالوا إنهم تجار، مشيرًا إلى أنه شعر أنهم مدعومين وينتظرون التدريبات على الأسلحة وينزلوا في مجموعات.

وأكد أنه كان معروفًا بالنسبة لهم أنه كان ضمن تنظيم القاعدة وكان مسئولًا عن التدريبات في أفغانستان، مشيرًا إلى أن إيران قرأت كتابه ودعته لمناقشته لأنهم حساسين من الجماعات السنية، موضحًا أنه لم يتوقع أن تكون داعش بهذه القوة والتوحش.

حازم أبو إسماعيل فقاعة صابون

وعن رأيه في حازم أبو إسماعيل قال إنه “فقاعة صابون والإخوان نفخوه  حتى يلهوا به الحكومة"، مؤكدًا أن لديه نزعة تكفيرية لأنه إخواني.

نبيل نعيم توحش الجماعات الإسلامية تنبأ ثراء ثراء فاحش الدواعش
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