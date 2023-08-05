جمهور إليسا وتامر عاشور جاهزون للحفل الساهر بمهرجان العلمين (صور)

ينطلق بعد قليل، الحفل الغنائي الضخم الساهر للنجمين تامر عاشور وإليسا ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة.

وحرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية معًا قبل بدء الحفل بالتزامن مع انتهاء جميع الاستعدادات للحفل الضخم الذي يبدأ بعد قليل.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، حيث ينطلق يوم 10 أغسطس حفل ضخم للموسيقار عمر خيرت، إضافة إلى حفل النجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، وهي مبنية على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينما ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.