"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار فى تل أبيب

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل عملية إطلاق نار في تل أبيب.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن شابًا فلسطينيًا استشهد برصاص عنصر من عناصر بلدية الاحتلال عقب تنفيذه لعملية إطلاق نار في تل أبيب.

وأضافت أن العملية أسفرت عن وقوع 3 إصابات في صفوف المستوطنين، إحدى هذه الإصابات وُصفت بالحرجة جدًا وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية قد قالت في بيانها إنها حيدت الشاب الفلسطيني كامل أبوبكر من محافظة جنين، مشيرة إلى أنه تم تقديم الإسعافات له لكنه كان قد فارق الحياة.

وتابعت: "هذا الشاب الفلسطيني مطلوب من جهاز الأمن الإسرائيلي منذ عام ونصف العام، وأنه مطارد لدى حكومة الاحتلال وأنه لجأ واختبأ في عدة أماكن آخرها مخيم جنين".

وأوضحت أن المحللين يرون هذا الحادث بأنه فشل أمني إسرائيلي ذريع بسبب أن مطلوبًا فلسطينيًا تمكن من التسلل وعبور الحواجز الإسرائيلية وتنفيذ عملية إطلاق نار بواسطة مسدس.