بعد حفل مدحت صالح ومحمد منير.. "العلمين" تتصدر مؤشرات البحث

يستمر مهرجان العلمين الترفيهي في إشعال منطقة الساحل الشمالي منذ بدايته في 13 يوليو الماضي، حيث انطلق عدد كبير من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية والتي تستمر طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وخلال الأيام الماضية حققت فعاليات ومؤتمرات مهرجان العلمين نجاحًا غير مسبوق خاصةً مع حفلات كبار المطربين، حيث كانت حفلات الفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم ومحمد منير من أبرز حفلات المهرجان.

ومع انطلاق حفلات مهرجان العلمين الترفيهي حقق حفل كل من مدحت صالح ومحمد منير نجاحًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية، وحرص منير على بدء الحفل بأغنيته "الرزق على الله" حيث تفاعل معه الجمهور من كبار وصغار بالغناء والطبل.

وبعد الإعلان عن إطلاق مهرجان العلمين في يوم 13 يوليو، تفاعل الكثير وتصدر المهرجان محركات البحث المختلفة في غضون ساعات قليلة، وتصدرت فعاليات العلمين الترند والكلمات الأكثر بحثًا، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم البحث عنه بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة على مستوى الجمهورية.

وحتى الآن تصدرت محافظة مطروح رأس المحافظات الأكثر بحثًا واهتمامًا بالمهرجان، وذلك بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ومن ثم جاءت محافظة الجيزة وتلتها القاهرة.

وتذاع حفلات النجوم والفنانين على الهواء مباشرة، ومن المقرر إقامة حفلات غنائية لكل من إليسا وتامر عاشور وفرقة كايروكي.

يقام المهرجان في مدينة العلمين، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، والمدن الساحلية المستدامة التي تضاهي كبرى الدول السياحية العالمية، وتستمر فعاليات المهرجان بحفلات نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتعد مدينة العلمين الجديدة هي واحدة من أهم مدن الجيل الرابع المستدامة والتي يتنبأ لها بجذب الاستثمارات كونها أبرز المدن السياحية في منطقة الشرق الأوسط.

من بين الأنشطة الترفيهية المتوافرة في المهرجان: