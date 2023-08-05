"الباز" يكشف أهمية مهرجان العلمين ويوجّه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وجّه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الوزارات كالشباب والرياضة والسياحة والثقافة، بعد أن دشنت مهرجانًا فنيًا "العالم علمين"، حتى يقولوا للعالم إن لدينا شيئًا نقدمه مثل دول العالم.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن ما يحدث في العلمين له أهمية كبيرة، وهو تحويل أرض موت لأرض حياة وإزالة 21 مليون لغم إلى مكان يلتقي فيه الناس بقمة المشاركة في الحياة.

وتابع، أن العائد الاقتصادي كبير للمهرجان، موجهًا التحية للشركة المتحدة لإعلانها عن أن صافي عائدات المهرجان لحياة كريمة، مشيرًا إلى أن بعض الناس تقول إن الكهرباء تقطع ولكنها لا تقطع في العلمين وممكن يكون الأمر مستفزًا، ولكن نحن أمام أماكن هي استثمار وإضافة للاقتصاد.

لدينا شيء عظيم وينقصنا أن نثق في أنفسنا

وأكد أن المهرجان مهم لأن له بعدًا سياسيًا نقول إن هناك أمنًا واستقرارًا ولقاءات للحكام، فبالأمس التقى الرئيس السيسي، بالشيخ محمد بن زايد، حاكم الإمارات، بمدينة العلمين، واليوم كان هناك لقاء مع الشيخ حمد بن عيسى، ملك البحرين، بالعلمين، في لقاء أخوي تشاوري، فنحن أمام عاصمة من عواصم مصر يلتقي فيها الرئيس بالضيوف، ولدينا شيء عظيم وينقصنا أن نثق في أنفسنا.