السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإقبال على الكتب الخارجية بمهرجان سور الأزبكية فى خامس أيامه

سور الأزبكية
سور الأزبكية

يستمر مهرجان سور الأزبكية السادس في استقبال زواره لليوم الخامس على التوالي، حيث شهدت مكاتب السور إقبالا كبيرا خلال اليوم وأمس بعد أن استغل الكثير من محبي الكتب العطلة الأسبوعية التوجه لشراء مستلزماتهم من الكتب من سور الأزبكية للاستمتاع بالتخفيضات التي يطرحها البائعون هناك.

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وكان من أبرز ما توجه إليه أيدي الزوار الكتب الخارجية للسنوات الدراسية المختلفة استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث عرضت مكتبات الأزبكية الكتب المستعملة في جميع المواد وكل السنوات الدراسية بأسعار زهيدة.

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في المقابل توجه طلاب الجامعات والباحثون في مرحلة الدراسات العليا لشراء الكتب والمراجع ورسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها من احتياجاتهم من الكتب منها الجديد والقديم بأسعار رمزية حيث يتيح المهرجان للجميع الحصول على الكتب من بين آلاف منها والمختلفة في العلوم المتنوعة واللغات المتعددة.

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وتبدأ أسعار الكتب من سعر 5 جنيهات للكتاب وتتراوح الأسعار بحسب الكتاب، كما يفتح المهرجان أبوابه في تمام الساعة 9:00 صباحا حتى 9:00 مساء كل يوم لاستقبال الزوار حيث يستمر حتى 12 من الشهر الجاري.

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