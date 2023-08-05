تسلق الصخور والتقاط الصور التذكارية.. توافد المصطافين على مزار كليوباترا بمطروح (فيديو)

شهد مزار كليوباترا السياحي بمحافظة مطروح، إقبالا كبيرا من المصطافين حيث إنه يعد إحدى المزارات الهامة التي يقبل عليها الزائرين في موسم الصيف السياحي كل عام لتسلق الصخور والتقاط الصور التذكارية على الممشى الزجاجي وداخل حمام كليوباترا.



وتحولت منطقة كليوباترا من منطقة مهملة وغير ممهدة إلى مزار سياحي يتوافد إليه العديد من أبناء محافظات الجمهورية والأجانب وذلك عقب تطوير المنطقة التي شهدت طلاء تمثال الملكة كليوباترا باللون الطبيعي للتماثيل الرومانية بالإضافة إلى كتابة نبذه تاريخية عن الملكة كليوباترا باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وإنشاء ممشى خرساني طوله 300 متر وإنشاء كوبري معدني بسياج حديدية وأرضيات زجاجية بطول 70 مترا مؤدي إلى حمام كليوباترا.

ورصدت “الدستور” بالصور والفيديو توافد المصطافين على مزار كليوباترا السياحي والتي خصصت محافظة مطروح رسم الدخول للفرد المصري به 10 جنيهات والأطفال مجانا تحت 8 سنوات وفوق 8 سنوات يتم احتساب تذكرة بينما خصصت رسم دخول الفرد الأجنبي 50 جنيها.



وقال سيد سليمان من محافظة الجيزة خلال حديثة لـ"الدستور، إنه كان دائما يقضي إجازة الصيف في الإسكندرية أو الساحل الشمالي وقرر هذا العام أن يقضيها في محافظة مطروح، موضحا أنه شاهد تطورات في الطرق والمباني وإنشاء المدن الجديدة كالعلمين الجديدة، مشيرا إلى أنه زار عده شواطئ ومزارات سياحية جعلته يردد أن مطروح هي الأفضل وشواطئها "مالديف مصر" مرددا: "مصر بلد عظيمة وبتكبر وتتطور وبتحلي".

وأوضح عصام مدبولي من محافظة الجيزة، خلال حديثة لـ"الدستور، أنه لأول مرة يزور محافظة مطروح واستمتع بالشواطئ الخلابة والمزارات السياحية مرددا: "شواطئ مرسى مطروح هي الأفضل في العالم نظرا لطبيعتها الخلابة.. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود والتطوير اللي خلى المحافظة في مكان تاني".