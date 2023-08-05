السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث مرورى بالطريق الدولى بالبحيرة

مصرع شخص
مصرع شخص

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل أعلى كوبري المعدية بالطريق الدولي الساحلي ونقلوا جميعًا إلى مستشفى إدكو العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

 

تقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى جثة شاب و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار عمل الفحوصات الطبية وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر  عن مصرع شاب يدعى "محمد حسن عمارة"، 35 سنة، مقيم برج رشيد، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام.

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عبد الله عصام حمد، 19 سنة، مصاب بكسر بالساق الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد إسماعيل، 14 سنة، مصاب بكدمات بالظهر والرقبة وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمان برج رشيد بالبحيرة.

 

ونقلا المصابان إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

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