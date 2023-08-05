السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الأوقاف يكشف أسباب حريق مبنى الوزارة وحقيقة سرقة بعض محتوياتها

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قال عبدالله حسن عبدالقوي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه لا توجد خسائر بشرية أو إصابات بعد الحريق الذي نشب صباح اليوم بمبنى وزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن حجج الوقف والمستندات، التي لم تنقل آمنة تمامًا من الحريق، موجهًا رسالة شكر لرجال الحماية المدنية ولجهودهم وسرعة تحركهم  في التعامل مع االحريق.

وأكد أن الفحص الفني والأدلة الجنائية أكدت أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في التوصيلات بغرفة التكييف بغرفة السيرفرات في الطابق الأول، والغرفة احترقت والنيران امتدت من بعض محتويات الطابق الأول للطابق الثاني. 

وتابع، أن الححج المتبقية وبعض المستندات آمنة تمامًا والآن جارٍ حصر التلفيات المادية بالمبنى، موضحًا أن المبنى فارغ ولا يوجد به أي عنصر بشري، لأننا انتقلنا انتقالًا كليًا للعاصمة الإدارية الجديدة بداية من أول يوليو الماضي.

وأشار إلى أن المبنى بعد الانتقال الأمن ما زال متواجدًا على البوابات لأن هناك بعض المستندات كان يجري نقلها ولكن كعناصر بشرية لم يكن يوجد أي شخص.

حقيقة سرقة بعض محتويات وزارة الأوقاف

وكشف عن حقيقة سرقة بعض المراوح والمحتويات من الوزارة، أكد أنه لو كان هناك أي حادث سرقة لكانت الوزارة أصدرت بيانًا في وقتها، لأن أفراد الأمن موجودون بالمبنى حتى هذه اللحظة. 

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