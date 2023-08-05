السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق صالون التنسيقية "الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية"

صالون التنسيقية
صالون التنسيقية

انطلق منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني"، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

ويتناول صالون التنسيقية، مناقشة عدد من المحاور منها؛ أبرز المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية وتماسكها، وهل القوانين الموجودة تتطرق لحل هذه المشكلات دون ظلم طرف على حساب طرف آخر؟، إضافة إلى أبرز التشريعات التي تحتاج إلى التعديل في هذا الملف، وما الذي يعنيه حق الكد والسعاية وكيف يمكن تطبيقه، والحلول المقترحة لمشكلات النفقة والحضانة وغيرها.

يدير الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب مشكلات الأسرة المصرية صالون التنسيقية الحوار الوطنى القضايا المطروحة
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مفاجأة.. ذروة الموجة الحارة فى ديسمبر المقبل

محلل سياسى: فرنسا تمهل الانقلابيين بالنيجر للغد لإنهاء اللعبة السياسية

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

طلقة فى العين تنهى حياة خفير السلام.. والأمن يضبط 9 من المتهمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه