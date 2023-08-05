السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

41 أداة رقابية و363 طلبا خدميا.. أبرز فعاليات الأداء لنائبة التنسيقية مرثا محروس

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنفوجرافا، للنائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ضمن الأنشطة البرلمانية للنائبة خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، وجاء على النحو التالي.

استخدمت النائبة مرثا محروس، 41 أداة رقابية، ومنها طلب إحاطة بشأن عمل الخدمات الصحية المقدمة لأسر العاملين بهيئة البريد، وبناء عليه تم عمل نظام صحي للعاملين.

كما ألقت النائبة مرثا محروس، 12 كلمة داخل الجلسات العامة، منها توجيه سؤال لوزير التضامن الاجتماعي بشأن توفير فرص عمل لذوي الهمم.

وحضرت النائبة 56 جلسة عامة، و137 حضور فى اجتماعات اللجان النوعية، كما شارك فى 29 ندوة، منها "هي تقود" فى جامعة النيل كأحد النماذج النسائية الأكثر تأثيرا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك المشاركة فى انطلاق المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات GSRR 2023.

كما شاركت فى 79 زيارة، منها الاحتفالية الخاصة بالعيد الوطني لدولة الكويت، وتقدمت بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة البريد.

وعلى الجانب الخدمي تقدمت بـ363 طلب خدمي، بشأن تطوير كوبري العزيز بالله بالزيتون وتم التطوير بالفعل.
 

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