السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفدة "القاهرة الإخبارية": بدء توافد الجمهورعلى حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين

حفل إليسا وتامر عاشور
حفل إليسا وتامر عاشور

قالت فرح الخولي، موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين، إنه بدأ توافد ودخول الجماهير منذ ساعتين لحفل الفنانة اللبنانية إليسا، وتامر عاشور، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هنا العلمين"، مع الإعلامية نهى الكردي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العلمين بالأمس كانت بمثابة مسرح مفتوح للجمهور، وقدمت الفرقة الثلاثية النوبة وأسوان عددًا من الفقرات المبهجة على الممشى السياحي.

وأشارت إلى أن المسرح الشعبي شهد تنوعًا في الفعاليات وكانت مفاجأة من الشركة المنظمة وشملت عروضًا للتنورة وعروضًا للباليه، موضحة أن ختام الفعاليات كان من خلال فرقة "باند" النفخية، وهم مجموعة من الشباب المصريين والأجانب يقومون بالنفخ بالآلات النحاسية.  

بدء الاستعدادات لعرض مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو

وتابعت، أن الأسبوع الرابع من مهرجان العلمين، سيكون هناك حفل للموسيقار عمر خيرت، وغيره من نجوم الوطن العربي وبدأت الاستعدادات لعرض الأزياء للمصمم مايكل سينكو وستكون هناك أزياء مستوحاة من التراث المصري القديم. 

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