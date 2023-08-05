رواد السوشيال ميديا عن حفل "منير والشاعري": "سمعنا عظمة ورجعنا بالذكريات"

تصدر حفل محمد منير وحميد الشاعرى في العلمين، منصات السوشيال ميديا، كما تصدرت التريند الأول على “تويتر” تحت عنوان “حفلة منير والكابو”، وانهالت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالحفل، ومن أبرز التعليقات ما يلي:

قال سيد عمرو: «حقيقى إحنا سمعنا عظمة»، بينما قال أحمد عبد العليم: «هذا حفل أسطورى رجعنا بالذكريات للوراء».

بينما قالت نها أحمد: «حميد الشاعري والكينج يعني 40 عامًا من التفرد والحالة الحلوة».



وقال الكينج محمد منير، في أول تعليق له بعد نجاح الحفل الأسطوري الذى قدمه بمهرجان العلمين، إنه سعيد برد فعل جمهوره، معقبا: “أنا أتنفس جمهوري وأعيش له، وأوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم الحفل”.

وحقق حفل حميد الشاعري ومحمد منير نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة، وقد وصل الجمهور لما يزيد على 25 ألف متفرج، خاصة بعد نفاد التذاكر فور طرحها، إذ اجتمع حميد ومنير على مسرح واحد لأول مرة منذ سنوات طويلة، وهو ما ساهم في تفاعل جمهور الثنائي وإقبالهم على حضور الحفل بالعلمين الجديدة، وقام الثنائي حميد ومنير بغناء أغنية "أكيد" لأول مرة معًا منذ حوالي 37 عامًا.



يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.