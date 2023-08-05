السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ختام عروض فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية فى ليالى "ثقافتنا فى إجازتنا"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ليلة جديدة أمس الجمعة، وذلك بالنادي الاجتماعي بمطروح ضمن العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والتي تقدم البهجة بعدد من المدن الساحلية. 

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" المقامة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وقدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية عرضها الأخير على مسرح النادي بقيادة أحمد الأشقر، وتضمن باقة من الأغاني الطربية وأغاني الزمن الجميل ومنها "ميدلي عبدالحليم حافظ، أي دمعة حزن، غريبة الناس، موضات" وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. 

الفعاليات تقدم ضمن أنشطة فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، في إطار زخم يشهده إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، ضمن عروض المبادرة.

في سياق آخر نفذت الفنانة نهلة عبدالقادر الجزء الثاني من ورشة عمل المكرمية، وقامت بتقفيل المكرمية بالشكل النهائي، وإضافة الحلقات المعدن أو المرايا أو اللوحات الخشبية لإضفاء الشكل الديكوري على المكرميات، كما استمر معرض الكتاب في تقديم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من الكتب والدواوين والمؤلفات.

على جانب آخر، احتفت عدة مواقع تابعة لفرع ثقافة الدقهلية، باليوم الدولي للشباب الذي تحتفل به الأمم المتحدة 12 أغسطس كل عام، وذلك ضمن برامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ونظم قصر ثقافة منية النصر يومًا ثقافيًا بهذه المناسبة، تحدثت به سالي السيد، موضحة أن الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للشباب كل عام اعترافًا بدور الشباب كونهم أساس مستقبل الدول والمجتمعات، وإيمانًا منها بحاجتهم للاهتمام والسعي لتوظيف طاقاتهم في مسيرة التنمية المنشودة لكل مجتمع.

وفي السياق نفسه نظمت مكتبة كفر بهيدة، يومًا ثقافيًا بمركز الشباب، تحدثت به منى أحمد عن أهمية الشباب للمجتمعات وأنهم يمثلون ثروتها الحقيقية، وتخصيص يوم لهم يعد بمثابة فرصة لإذكاء الوعي بالتحديات والمشاكل التي تواجه شباب العالم. 

وعلى صعيد آخر، نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان "تنمية الوعي السياسي والمواطنة"، بمركز شباب البرامون، تحدث بها أشرف الشناوي عن مفهوم المواطنة وعلاقتها بالوعي السياسي لدى المواطن المصري، ومدى تأثير قيم التسامح الديني للأديان، كما استعرضت تاريخ الشعب المصري منذ دخول المسيحية والإسلام مصر، وعلاقة الشعب المصري مسلمين ومسيحيين عبر العصور المختلفة واحترام قواعد العيش المشترك، مشيرة لأهمية ترسيخ قيم المواطنة وقضايا الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف وبناء دولة مدنية حديثة.

عمرو البسيوني د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ثقافتنا في اجازتنا المدن الساحلية عبد الحليم حافظ
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