قناة الناس| يسري جبر: يجب أن يوازن الإنسان بين العمل والعبادة (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الإنسان عليه أن يوازن بين العمل والعبادة، فلا يجب أن ينشغل بالنافلة عمّن يعول، مؤكدًا أن العابد يجب عليه أن يكون معتدلاً في عبادته لله تعالى.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الإنسان المريض عبادته الراحة، والجائع عبادته الطعام، ومن لديه أبناء وأدى فرائضه فعبادته تكون رعايته لأبنائه وعدم الإنشغال عنهم، لافتًا إلى أن كل إنسان عليه أن يلتفت للأمر المطالب منه في الحال، مستشهدًا بحديث الرسول القائل: “وإن لنفسك عليك حق”.

وأوضح “جبر”، أن الإنسان لا يجب عليه أن ينشغل في العبادة ويريد النوم أو وهو جائع أو يحتاجك من تعولهم وبالتالي فعليمك أن تؤدي الفريضة ولا تنشغل بالنافلة عمّن تعول، مؤكدًا أن النبي صلّ الله عليه وسلم حينما كان يصلي الفريضة ويسمع صوت بكاء الأطفال كان يقصر في الصلاة للهفة قلب أمه عليه.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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