الحبتور بعد وصوله إلى العلمين: ندرس عدد من الأعمال والمخططات التي سنعلن عنها قريباً

أعلن رجل الأعمال الإماراتى، خلف الحبتور، وصوله إلى مدينة العلمين.

وبث الحبتور فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قاله خلاله: “وصلنا بحمدالله وسلامته إلى مدينة العلمين الساحرة في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية العزيزة على قلبي، لدراسة عدد من الأعمال والمخططات التي سنعلن عنها قريباً، واستقبلني أخي وصديقي العزيز المهندس حمدي سليمان وعائلته الكريمة”.

وأضاف: "زاد شعوري بالفرح والراحة رؤية طائرة الشيخ محمد بن زايد على أرض المطار في مصر المبروكة».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل بمدينة العلمين اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.