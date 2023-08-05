حلقات خاصة عن مهرجان جرش في برنامج "It's Showtime" على cbc

يعرض برنامج "It's Showtime" على قناة "CBC" تغطية خاصة لفعاليات المهرجان الأردني العريق في دورته رقم ٣٧، والتي اختارت مصر كضيف شرف للدورة، في تقليد يُطبق للمرة الأولى بتاريخ المهرجان.

تستعرض حلقات "It's Showtime" ردود فعل الجمهور الأردني حول الفن المصري، وينقل رسالة حب من الأردن لمصر.

تستمر التغطية المميزة بعرض جوانب من كواليس أهم الحفلات الغنائية للمهرجان، ولقاءات مع أبرز النجوم العرب المشاركين بالدورة، وعلى رأسهم مروة ناجي وغالية بنعلي وعمر عبد اللات ونداء شرارة و بتول بني، و أفراد فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

كما يعرض البرنامج أحاديث خاصة مع المكرمين في دورة هذا العام و أبرزهم الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي و المنتج الكبير محسن جابر و الفنان سامح الصريطي، بعد اختيار المهرجان تكريمهم لمشوارهم الممتد من العطاء في مجالات الموسيقى والتمثيل والإعلام.

هذا ويعرض البرنامج تقارير خاصة تسرد تاريخ مدينة جرش التراثية، ومحطات مهمة في تاريخ مهرجانها الشهير، بالإشارة لموقعه المميز بين مهرجانات عربية أخرى.

وتبث الحلقة الأولى للتغطيات مساء يوم الثلاثاء ٨ أغسطس الجاري.

ويعد مهرجان جرش للثقافة والفنون، أحد أعرق المهرجانات الموسيقية في المملكة الأردنية، ويشهد هذا العام مشاركة مصرية متميزة لعدد من النجوم من بينهم الفنان هاني شاكر والمطربة مروة ناجي، وفرقة وسط البلد، بجانب حلول مصر كضيفة شرف لهذه الدورة.