ضمن مبادرة "حياة كريمة".. رئيس "مياه المنوفية" يتفقد محطة معالجة دناصور بالشهداء

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بدناصور والتي تعمل بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/يوم، وتخدم قرى بشتامى وزاوية البقلى ودناصور والتى تصل طاقتها النهائية بعد التوسعات 15 ألف م3 /يوم.

وتقدم بالشكر لفريق العمل بالمحطة لتطبيق مؤشرات الأداء الخاصة بالمحطة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتطوير آليات التشغيل للوصول لأعلى مستويات الجودة.

وأشار إلى أن قرى مركز الشهداء ستشهد تطوراً كبيراً في شتى المجالات من مرافق عامة مثل المياه والصرف الصحي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى نهاية جولته تفقد مشروع الصرف الصحى بوحدة دراجيل بالشهداء مؤكدا المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيق التعاون لإنجاح المبادرة.