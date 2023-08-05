الإقبال ضعيف.. تفاصيل استقبال جامعة أسوان لطلاب الثانوية في معامل التنسيق الإلكتروني

شهدت جامعة أسوان، اليوم السبت، توافد ضعيف للطلاب لتسجيل رغباتهم فى معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة وكلياتها المختلفة، وذلك خلال أول أيام استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة.



وأنهت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، كافة استعداداتها لبدء المرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 وتسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة.

وبدأ التنسيق لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة فى معامل التنسيق الإلكترونى من اليوم السبت الموافق 5 أغسطس، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، حيث يمكن للطلاب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

ومن ناحيته كشف الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة سخرت كافة إمكاناتها استعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات وذلك من خلال معامل الجامعة المختلفة فى مدينة أسوان.







IMG-20230805-WA0023