قبل قمة الليلة بين الاتحاد والهلال.. تعرف على تاريخ المواجهات السعودية الخالصة في البطولات العربية

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريقا الهلال واتحاد جدة، في التاسعة من مساء اليوم، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وسبق للأندية السعودية أن التقت بعضها البعض في خلال مسابقات الأندية العربية أبطال الدوري، في 15 مباراة سابقة، يستعرضها «الدستور» في سياق التقرير التالي.

المواجهة الأولى، كانت في المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية أبطال الدوري 1994 والتي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، وجمعت فريقي الهلال والاتحاد.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، بفوز الهلال، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل السلبي.

المواجهة الثانية، جمعت الهلال والنصر، في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية أبطال الدوري 1995، التي أقيمت بالرياض.

وانتهت المباراة، بفوز الهلال بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل السلبي.

المواجهة الثالثة، جمعت الشباب والاتحاد، في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية أبطال الدوري 1998، التي أقيمت بجدة.

وانتهت المباراة، بفوز الشباب بهدف دون رد.

المواجهتين الرابعة والخامسة، جمعتا الهلال والأهلي في الدور الثاني لبطولة دوري أبطال العرب (2003-2004).

أوقعت القرعة، الفريقان في مجموعة واحدة (مجموعة عرب آسيا)، والتي ضمت أيضًا كل من الزوراء العراقي والوحدات الأردني.

مواجهة الدور الأول، انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، بينما انتهت مواجهة الدور الثاني، بفوز الهلال بثلاثية نظيفة.

المباراتين السادسة والسابعة، جمعتا الأهلي والاتحاد، في دور المجموعات لدوري أبطال العرب (2003-2004).

مواجهة الدور الأول، انتهت بفوز الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما انتهت مباراة الدور الثاني، بالتعادل الإيجابي 1-1.

المباراتين الثامنة والتاسعة، جمعتا فريقا الهلال والاتحاد، في ذهاب وإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال العرب 2004-2005.

مواجهة الذهاب في الرياض، انتهت بفوز اتحاد جدة، بهدف دون رد، قبل أن يحقق الاتحاد، الفوز إيابًا في جدة، بهدفين مقابل هدف.

المباراتين العاشرة والحادية عشرة، جمعتا فريقا الهلال وأهلي جدة، في مباراتي تحديد المركز الثالث لدوري أبطال العرب 2004-2005.

مواجهة الذهاب في الرياض، انتهت بفوز الهلال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل الفريقان إيابًا في جدة، بهدفين لمثلهما.

المباراتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، جمعتا الهلال وأهلي جدة، في مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية 2018-2019

مواجهة الذهاب في الرياض، انتهت بفوز الهلال، بهدف نظيف، قبل أن يحقق الأهلي، الفوز إيابًا في جدة، بنفس النتيجة، ليتحكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها الهلال لصالحه بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

المباراتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، جمعتا الشباب والاتحاد، في مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية 2018-2019

مواجهة الذهاب في الرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحقق الاتحاد، الفوز إيابًا في جدة، بهدفين مقابل هدف.