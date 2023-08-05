“الأرصاد” تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وفصل الصيف

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة ما تردد حول عودة الموجة الحارة من جديد.

وقالت فى تصريح خاص لـ"الدستور": لا عودة للموجة الحارة ولكن ما يحدث هو ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة حتى غدًا الأحد، لافتة إلى أن الطقس سيبدأ فى الاعتدال بداية من يوم الاثنين المقبل، مؤكدة أن انتهاء موعد الصيف سيكون فى 22 سبتمبر المقبل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، فقد يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 31 درجة.