السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس حى عابدين: الانتهاء من إزالة آثار حريق مبنى "الأوقاف".. وتشكيل لجنة لتقييم الأضرار

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أكد اللواء وليد عبدالرءوف حسنين، رئيس حي عابدين، إنه تم الانتهاء من إزالة آثار الحريق الذي نشب، اليوم السبت، أعلى مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، عقب قيام قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليه دون إصابات أو وفيات.

وقال رئيس الحي، في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك لجنة هندسية تم تشكيلها بقرار من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وبناءً عليه سيتم تحديد حجم الأضرار التي وقعت بالمبنى.

وأكد استعداد أجهزة الحي لتقديم اللازم حال الاحتياج إلى ذلك بناءً على قرار اللجنة.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد أشرف على أعمال إطفاء الحريق الذي نشب بالدور الأخير بمبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، يرافقه اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء وليد عبدالرءوف حسنين، رئيس حي عابدين.

الحماية المدنية الخديوي توفيق اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة تحفة معمارية رئيس حي مبنى وزارة الأوقاف
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