السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"السودانى" يوجه بعقد جلسة استثنائية لمناقشة مقترحات المؤتمر الوطنى لحوار الشباب

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة مقترحات المؤتمر الوطني لحوار الشباب، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ووجه "السوداني" مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية في اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس، لمناقشة المقترحات التي تقدم بها الشباب خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني لحوار الشباب، التي عقدت صباح اليوم، في العاصمة بغداد بحضوره.

ويشهد المؤتمر عرض عدد من الأفكار والمقترحات، عكف على إعدادها مجموعة من الشباب يمثلون مختلف المحافظات، على مدى شهرين متتاليين، تهدف إلى النهوض بواقع الشباب العراقي، واستثمار طاقاته الخلاقة لخدمة البلد.

أهمية دور الشباب فى التنمية وتجاوز العقبات

وأكد رئيس الوزراء العراقي أهمية دور الشباب في التنمية وتجاوز العقبات التي تواجه الاقتصاد والإصلاح وباقي المجالات الحيوية، والأولوية التي منحها البرنامج الحكومي لهذه الشريحة الأساسية.

رئيس مجلس الوزراء العراقي جلسة استثنائية مقترحات المؤتمر الوطني لحوار الشباب حوار الشباب مقترحات المؤتمر الوطني لحوار الشباب
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