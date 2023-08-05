محافظة القاهرة تنتهى من تطوير ميادين بالمنطقة الجنوبية

واصلت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بقيادة المهندسة جيهان عبد المنعم، أعمال رفع كفاءة وتجميل جميع الميادين والمحاور والطرق الجديدة لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام بكل أحياء المنطقة الجنوبية عامة، لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لأعمال التطوير التي تتم حاليا؛ لخلق محاور وطرق تربط أحياء المنطقة الجنوبية ببعضها البعض وبالمناطق الأخرى، تيسيرا لحركة المرور بكل أرجاء القاهرة.

وعقدت لمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عدة اجتماعات تنسيقية مع كل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وإحيائها وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الشركات وشركاء التنمية؛ لبحث أوجه التطوير التي سيتم عملها بالميادين الرئيسية بنطاق الأحياء، طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأكدت عبدالمنعم خلالها عن وجود خطة متكاملة يتم تنفيذها حاليا لإعادة تخطيط وتطوير ميادين وشوارع إحياء المنطقة الجنوبية عامة، خاصة أحياء المعادي والبساتين والمقطم، في إطار تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري التي تشهدها أحياء المنطقة الجنوبية مع استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة المحاور المرورية، لإضافة اللمسات الجمالية عبر تجميل وتشجير الميادين بتصميمات جمالية لتحسين الصورة البصرية لتتجمل بما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري وما يواكبه من رفع كفاءة وتجميل وتشجير الميادين والجزر الوسطى في ظل إنشاء شبكة للري للعناية بالمزروعات تحقيقا لعنصر الاستدامة.

وجرى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شارع زهراء المعادي الرئيسي من مدخله على طريق الأوتوستراد وبطول الطريق عبر تشجير وزراعة الجزيرة الوسطى، حيث جرى رفع كل الأشجار والنخل بمعدات نقل وزراعة الأشجار مرة أخرى بأحدث المعدات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، والتي تم استخدامها لأول مرة للاستفادة من الأشجار الموجودة بمحيط المحاور والجزر الجديدة، والتي يتم عمل التطوير بها في قطاع زهراء المعادي وزيادة المساحات الخضراء.

كما جرى الانتهاء من تطوير وتجميل ميدان "Hub 50" في المنطقة الواقعة بين حي المعادي وحي البساتين، الذي بلغت مساحته 31 مترا مربعا تقريبا، وجار الانتهاء من ميدان كارفور بنطاق حي البساتين، الذي بلغت مساحته 51 متر تقريبا عبر زراعة الأحواض التجميلية وزراعة الأشجار والنخيل وعمل الممرات باستخدام الرخام والخامات المختلفة مع إضافة أعمدة ولمبات الإنارة الديكورية طبقا للتصميمات التي تم اعتمادها للتنفيذ خلال الاجتماعات الدورية المنعقدة والخاصة بهذا الشأن.

تطوير عدد من الميادين

تطوير عدد من الميادين