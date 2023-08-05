محافظ أسيوط يلتقى مسئولى الطرق لمناقشة إجراءات استكمال مشروعات الرصف

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

وذلك في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد اللواء عصام سعد على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع؛ للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجارى رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة فيفي شوقي، مدير عام مديرية الطرق بأسيوط؛ لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للعام المالي الحالي.

خلال اللقاء؛ تم مناقشة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة ونسب التنفيذ التي تم تحقيقها حتى الآن في الخطوات والإجراءات اللازمة لطرح وترسيه وتنفيذ للمشروعات التي يجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة.

كما ناقش اللقاء؛ مقترحات الطرق المزمع رصفها لإدراجها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بكل مركز من مراكز المحافظة مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أننا لا ندخر جهداً في تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن وفقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد ما يساهم بشكل كبير في تحسين حالة الطرق وجودتها من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن كمديرية الطرق والتخطيط والموازنة ورؤساء المراكز والأحياء ومشروع الرصف بالمحافظة لمراجعة كل الطرق المزمع رصفها والاستقرار عليها بالفعل وإعداد بيان تفصيلي، فضلاً عن متابعة خطوات ومراحل العمل وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني لضمان التنفيذ وفقاً للمواصفات والخطة الموضوعة.

جانب من الاجتماع