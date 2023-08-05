السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بحيازة هيروين فى المرج

حبس متهمين
حبس متهمين

 قررت نيابة المرج اليوم حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار بمنطقة المرج، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

باتخاذ الإجراءات بإشراف اللواء علاء بنشدي مدير المباحث الجنائية تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلوجرامًا – سلاح أبيض "مطواة" –مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس، وبمواجهتهما أمام المقدم كريم البحيري، رئيس المباحث، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإتجار بالمواد المخدر التحريات الأمنية الهواتف المحمول التحقيقات اللواء محمد عبد الله مدير المباحث
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