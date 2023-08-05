السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "dmc" ترصد ردود أفعال الجماهير على آخر حفلات مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصدت سالي طراد، مراسلة فضائية "dmc"، بعض ردود أفعال الجماهير على آخر حفلات مهرجان العلمين، وتحديدا في منطقة أرينا العلمين، التي شهدت إقبالا جماهيريا هائلا من الزائرين على اختلاف جنسياتهم وفئاتهم العمرية، فكان الجميع مستمتعا بحفل النجم محمد منير والنجم حميد الشاعري، لافتة إلى أن بيع التذاكر تجاوز الـ6 آلاف تذكرة.

وأضافت مراسلة فضائية "دي إم سي" أن الجماهير أقاموا حفلا مع أنفسهم قبل موعد الحفل الأساسي، فاستمتعوا بغناء أغاني محمد منير وحميد الشاعري، وكانوا يرقصون ويدقون على الطبول استعدادا للحفل واستمتاعا بالأجواء الصيفية الرائعة في العلمين الجديدة.

وأوضحت أن الدويتو الغنائي الذي قام به كل من منير وحميد كان مفاجأة بالنسبة للجمهور، ولكنهم سرعان ما اندمجوا مع الأغنية وتفاعلوا معها بين ترديد الأغنية والتصفيق والرقص على الألحان المبهجة.

أغانى محمد منير أجواء الصيف الأجواء الصيفية العلمين الجديدة
ads

الأكثر قراءة

وزير التموين: كل السلع الأساسية متوافرة.. والاحتياطى يكفى 6 أشهر

انتعاش حركة السياحة في مصر.. والعلمين قبلة العرب الجديدة

الآن نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم

إحباط تهريب سجائر "محشية حشيش" بمطار الغردقة

السيطرة على حريق بكنيسة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين فى المعصرة

رئيس حى عابدين: الانتهاء من إزالة آثار حريق مبنى "الأوقاف".. وتشكيل لجنة لتقييم الأضرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه