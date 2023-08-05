مراسلة "dmc" ترصد ردود أفعال الجماهير على آخر حفلات مهرجان العلمين

رصدت سالي طراد، مراسلة فضائية "dmc"، بعض ردود أفعال الجماهير على آخر حفلات مهرجان العلمين، وتحديدا في منطقة أرينا العلمين، التي شهدت إقبالا جماهيريا هائلا من الزائرين على اختلاف جنسياتهم وفئاتهم العمرية، فكان الجميع مستمتعا بحفل النجم محمد منير والنجم حميد الشاعري، لافتة إلى أن بيع التذاكر تجاوز الـ6 آلاف تذكرة.

وأضافت مراسلة فضائية "دي إم سي" أن الجماهير أقاموا حفلا مع أنفسهم قبل موعد الحفل الأساسي، فاستمتعوا بغناء أغاني محمد منير وحميد الشاعري، وكانوا يرقصون ويدقون على الطبول استعدادا للحفل واستمتاعا بالأجواء الصيفية الرائعة في العلمين الجديدة.

وأوضحت أن الدويتو الغنائي الذي قام به كل من منير وحميد كان مفاجأة بالنسبة للجمهور، ولكنهم سرعان ما اندمجوا مع الأغنية وتفاعلوا معها بين ترديد الأغنية والتصفيق والرقص على الألحان المبهجة.