السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم ضمن خلية "كتائب حلوان"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم، ضمن خلية كتائب حلوان لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة.

ويواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم تشكيل مجموعات مسلحة؛ لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتهم، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

كان المتهمون، وفقًا لأمر الإحالة، فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكشف أمر الإحالة عن أن الغرض من تأسيس المتهمين تلك الجماعة، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

الدائرة الأولي إرهاب تأجيل محاكمة متهم خلية كتائب حلوان أبراج ومحولات
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