السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 133 هاتف محمول وساعات ذكية مهربة جمركيا بالقاهرة

ضبط
ضبط

تمكنت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، من ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما هواتف محمولة مهربة جمركياً.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط شخصين- مقيمان بمحافظة الغربية حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما عدد 133 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - ساعة ذكية - سماعة ذكية "جمعيهم مهربين جمركياً" - مبلغ مالى.

 بمواجهتهما أمام اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة مدير الأمن اللواء أشرف الجندي مهربة جمركيا هواتف محمولة وزارة الداخلية

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