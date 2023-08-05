السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عصابة "الشرطة المزيفة" للنصب على المواطنين في القاهرة

حبس
حبس

تمكنت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من (آخر- مقيم بمحافظة الشرقية) لاتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لاستبدال مــبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفـــى، ولدى تقابله معه فوجئ بترجل 4 مجهولين من سيارة ميكروبــــاص مُنتحلين صفة رجال شرطة واستولوا على المبلغ المالـــى ولاذوا بالفرار وبصحبتهم المشكو فى حقه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باشراف اللواء محمد عبد الله، مدير المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص لـ6 منهم معلومات جنائية.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى - 2 طبنجة صوت - جهاز لاسلكى - سيارتين)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب "انتحال الصفة"، حيث يقوم المشكو فى حقه بالتواصل مع المجنى عليهم وإيهامهم بقدرته على استبدال العملة المحلية إلى "العملة الأجنبية" بأقل من المتداول بالسوق المصرفى، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم باقى المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، والفرار هرباً مستقلين السيارات المشار إليها، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة المقطم

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