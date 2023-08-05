الأزمات تتفاقم.. خريطة الموسم الجديد للكرة المصرية 2024/2023

يواجه الموسم الكروى 3024/2023 عدة أزمات تهدد استقرار المسابقات المحلية، نتيجة الارتباطات المتعددة للأندية والمنتخبات.

ولم يحدد عامر حسين المشرف العام على المسابقات برابطة الأندية مواعيد مباريات الموسم المقبل، لعدم تحديد الاتحاد الإفريقي مواعيد بطولاته خلال الموسم المقبل.

ونستعرض فى ذلك التقرير الارتباطات التى تهدد انتظام المسابقات المحلية، والتى تجعل من الصعب انتهاء الموسم فى وقته الطبيعي كباقي المسابقات المحلية فى مختلف دول العالم.

ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي خلال الموسم المقبل

سيكون منتخب مصر الأول على موعد مع العديد من الارتباطات خلال الموسم المقبل، يبدأها بالأجندة الدولية خلال شهر سبتمبر المقبل فى الفترة من 4 وحتى 12 من نفس الشهر، حيث يرتبط بمباراتين الأولى مع إثيوبيا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024، وبعدها مباراة تونس الودية، كما يرتبط المنتخب بالأجندة الدولية خلال أكتوبر والتى يخوض فيها مباراتين وديتين استعدادًا لخوض غمار التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، والذى يقام فى أمريكا وكندا والمكسيك، وسيخوض المنتخب أولى مبارياته في التصفيات خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما يرتبط المنتخب الأول ببطولة الأمم الإفريقية والتى تأهل إليها رسميًا، والتى تقام خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين، كما يرتبط المنتخب بالأجندة الدولية أواخر مارس والأجندة الدولية أواخر مايو.

كما يرتبط المنتخب الأوليمبى بقيادة ميكالي بالمشاركة في أوليمبياد باريس، والذى تقام فيها منافسات كرة القدم خلال يونيو ويوليو المقبلين.

ارتباطات الأهلى المتشعبة هددت استقرار الموسم المقبل

بعيدًا عن ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي، هناك ارتباطات الأندية سواء الأهلى وبيراميدز فى دورى الأبطال أو الزمالك وفيوتشر فى بطولة الكونفيدرالية، ولكن ارتباطات الثلاثى الزمالك وفيوتشر وبيراميدز يمكن تسكين مواعيدها بسهولة خلال الموسم المقبل.

ولكن ما يقلق لجنة المسابقات ويهدد انتظام المسابقات المحلية في الموسم المقبل هو ارتباطات الأهلى سواء القارية أو العالمية، وبخلاف مشاركة الأهلى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا والتي يحمل لقبها، فهناك العديد لارتباطات أخرى للأهلى فى الموسم المقبل.

يستهل الأهلى ارتباطاته بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى فى النصف الثانى من سبتمبر المقبل ببطولة السوبر الإفريقى، وبعدها يخوض الأهلى غمار بطولة دورى السوبر الإفريقي فى الفترة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر المقبلين، ولن تتوقف مشاركات الأهلى عند ذلك الحد بل ستمتد للمشاركة فى مونديال الأندية 2023، والذى تحتضنه السعودية خلال الفترة من 10 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

وبخلاف مشاركات الأندية المصرية فى البطولتين «دورى الأبطال والكونفيدرالية»، فهناك البطولة العربية فى نهاية الموسم المقبل، بالإضافة لبطولة السوبر المصرى الجديدة، والتى تشارك فيها أربع فرق من الدورى منها الأهلى وبيراميدز أول ووصيف الدورى، وسيراميكا بطل رابطة الأندية، وفى انتظار تحديد بطل كأس مصر، والذى ستستكمل مبارياته فى الموسم الجديد، حيث صعدت للمربع الذهبى أندية الأهلى وإنبى، والزمالك وبيراميدز.