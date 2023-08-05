مع الإعلان عن بدء الأوكازيون الصيفي.. كيف تحارب الدولة العروض الوهمية؟

يترقب الكثير من المواطنين الإعلان عن عروض الخصومات على الملابس" الأوكازيون"، وذلك باعتبارها فرص للشراء بأسعار مناسبة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تقع بتأثيرها على أسعار جميع المنتجات وتؤدي إلى ارتفاعها،و قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالعروض “الأوكازيون الصيفى 2023 ”اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل ولمدة شهر.

ولكن ماذا لو كانت عروض الخصومات "الأوكازيون" وهمية كما كانت التجربة مع بعض المواطنين؟

أحمد إبراهيم أحد هؤلاء يروي قصته مع تلك العروض موضحًا أنه كان قد سبق له أن ظل متابعًا لعرض أحد المحال "سروالًا" نال إعجابه كثيرًا، ولكنه فضّل الانتظار حين الإعلان عن "الأوكازيون" لكي يُخفض سعره، حيث كان سعره حينئذ مرتفعًا.

لم تمر مدة طويلة حتى تم بالفعل إعلان وزارة التموين عن "الأوكازيون" الشتوي حينها، وكان بين تلك المحال المشاركة فيه ذلك المحل الذي عرض به السروال الذي نال أعجاب أحمد ورغب في شراؤه.

فوجئ أحمد حسب حديثه أن سعر السروال لم ينخفض كما هو من المنطقي أن يحدث في حال كان قد تم تطبيق "الأوكازيون" عليه بل على العكس ارتفع سعره 100 جنيه كاملة، وذلك بوضع المحل لافتة عليه توضح أن سعره كان أعلى من السعر الأساسي" الذي شاهد أحمد السروال عليه" بقيمة 200 جنيه، وتم التظاهر بأنه خُفّض بقيمة 100 جنيه، لتكون النتيجة بالنهاية أن سعر السروال الحقيقي قد ارتفع بقيمة 100 جنيه كاملة، ولم ينخفض مثلما يخدع المحل المواطنين.

"تأكدت أن هذا المحال يقوم بعروض خصومات وهمية ويتعامل بالنصب على المواطنين في ذلك، خاصة أنني اكتشفت الكثير من الحالات التي تكرر فيها الأمر نفسه، فأيقنت أنها ظاهرة يتبعها الكثير من المحال" يقول أحمد.

وصل عدد المحال التي تقدمت للمشاركة في الأوكازيون الصيفي هذا العام منذ الإعلان ‏عنه إلى 400 محل حتى الآن، وهي محال تختلف أنشطتها ما بين ملابس ومصنوعات ‏جلدية وأدوات منزلية وغيرها من المنتجات المختلفة، ومن المتوقع أن يشارك في الأوكازيون الصيفي طوال فترة الموسم أكثر من 3.5 آلاف محل.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة.

وتجربة أحمد مع الأوكازيون الوهمي لم تكن هي التجربة الوحيدة، ولكن كانت لدى مروة كذلك قصتها، مع تلك العروض.

قالت: "من طابعي ألا أتعجل في شراء الأشياء، وكنت أفضل دائمًا الشراء وقت الأوكازيون، ولكنني وجدت بعض المحال تتعمد كتابة أسعار مبالغ فيها إلى درجة كبيرة على بضائعها قبل بدء الأوكازيون مباشرة ثم تتظاهر بعد ذلك أنها تطبق الأوكازيون من خلال وضع لافتات بسعر أقل ولكن بنسبة ضئيلة".

وأكدت أنها رأت ذلك يعد نصبًا واحتيالًا وليي تطبيقًا حقيقيًا للخصومات، في الوقت نفسه أوضحت مروة أن ليس كل المحال كذلك فهناك محال بالفعل تقوم بتطبيق خصومات حقيقية.

حملات رقابية وأرقام للشكاوى وخط ساخن

من جانبها تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل المزيد من الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوى، وذلك في محاولة من الوزارة للتصدي للأوكازيون الوهمي، أو السلع المعيبة، وكذلك الالتزام بالتخفيضات المعروضة المتفق عليه قبل المشاركة في الأوكازيون.

كذلك تقوم الوزارة بالتأكد من صحة المستندات وفى حالة إذا كانت المستندات غير صحيحة، يتم عمل محضر لصاحب المحل وإحالته إلى النيابة العامة، وتوقيع الغرامة عليه.

وقد خصص الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨، لتقديم الشكاوى ضد المحال صاحبة العروض الوهمية، أو التقدم بالشكوى من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك، أو كذلك من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك، أو عن طريق إرسال رسالة من خلال الواتس اب على الرقم ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩.

العقوبة القانونية

ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على في عنصرها الرابع على السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

كما وضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.