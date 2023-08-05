السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال يقدم عرضًا كبيرًا لنابولى من أجل ضم أوسيمين

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن إدارة نادي الهلال السعودي تقدمت بعرض كبير للغاية لنادي نابولي الإيطالي، من أجل النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن إدارة الهلال قدمت عرضًا للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، بقيمة 120 مليون يورو، مضيفة أن إدارة النادي الإيطالي طلبت الحصول على مبلغ 500 مليون يورو من أجل بيع عقد اللاعب.

ولا يخطط نابولي في التخلي عن خدمات «أوسيمين» بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب منذ انضمامه للفريق، صيف عام 2020، قادمًا من ليل الفرنسي.

ويطمح الهلال لتدعيم صفوفه بمهاجم أجنبي بعد رحيل النيجيري أوديون إيجالو عن صفوف «الزعيم»، خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي.

وتضم قائمة أجانب الهلال كلًا من السنغالي خاليدو كوليبالي، والكوري الجنوبي هيون سو جانج، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرج سافيتش، والبرازيليين ميشايل ومالكوم، والبيروفي أندريه كاريلو، والمالي موسى ماريجا.

الهلال السعودي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين الهلال أوديون إيجالو

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