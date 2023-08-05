السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي عند كمين الطيور بقرية قصر الباسل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 4 مصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

القاهرة أسيوط الصحراوي سيارتين ملاكي حادث تصادم محافظة الفيوم النيابة

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