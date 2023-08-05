بطعنة نافذة في البطن.. طالب ينهي حياة سباك بالشرقية

لقي سباك مصرعه متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالبطن على يد طالب، إثر خلافات سابقة بينهما نطاق مركز أبوكبير محافظة الشرقية.

البداية بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول، سباك مقيم نطاق مركز أبوكبير، مصابا بجرح نافذ بالبطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا باصابته، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية، قيام طالب بالصف الثالث الإعدادى، مقيم نطاق أبوكبير، بارتكاب الواقعة، وإحداث إصابة الشاب التى أودت بحياته، إثر خلافات سابقة بينهما، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.