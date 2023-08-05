الوادي الجديد: بدء تنفيذ الخدمات على محور تنيدة - منفلوط تمهيدًا لافتتاحه

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرب الانتهاء من تنفيذ محور تنيدة - منفلوط وتنفيذ حوالي 95% من الطريق، ويتبقى تنفيذ الخدمات التي بدأ بالفعل التعاقد عليها مع كبرى الشركات؛ للانتهاء منها في أقرب وقت مثل تنفيذ شبكات المحمول ونقاط الإسعاف وإنشاء محطات مواد بترولية وغيرها من الخدمات التي تؤمِّن حياة المواطنين، أثناء السير على الطرق الرئيسية والسريعة بالمحافظة.

وأضاف الزملوط، أنه تم التعاقد الأيام الماضية على إنشاء أول محطة مواد بترولية تخدم طريق تنيدة/ منفلوط بالوادي الجديد، والتي ستبدأ العمل فعليًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتكون نقطة انطلاق لاستكمال الخدمات الضرورية لهذا المحور تمهيدًا لافتتاحه.

وقال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة بلاط، لـ"الدستور"، إنه التقى ممثلي الشركات المنفذة للطريق؛ لبحث سبل الإسراع في الانتهاء من إنشاءات الطريق وتذليل كل العقبات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، بضرورة الدفع نحو البدء في تشغيل طريق تنيدة - منفلوط وإعداده بالخدمات اللازمة حرصًا على سلامة المواطنين.

وأضاف محمود، أنه تم غلق محور تنيدة - منفلوط "تحت الإنشاء" وحظر سير المركبات عليه لحين انتهاء أعمال الإنشاءات واستكمال توفير المرافق والخدمات الحيوية مثل: (شبكات المحمول - نقاط الإسعاف - الخدمات الأمنية)، وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة مستخدمي الطريق، مؤكدًا استخدام الطرق الرئيسية والمتوفر بها المرافق لحين استلام وتشغيل الطرق الجديدة.

ويعتبر محور تنيدة - منفلوط من أهم المحاور التي نُفِذَت في وقتٍ قياسي يوفر الوقت ومشقة السفر على أهالي الواحات بطول 300 كم، وبتكلفة 2.7 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 97% منه تمهيدًا لافتتاحه.