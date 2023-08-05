السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بني سويف تكشف إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح والجهات الحكومية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية علي أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة ،بشأن  نتائج المرور الميداني لمتابعة الالتزام بتنفيذخطة ترشيد لاستهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت الخدمية والشوارع والميادين، حيث تم المرور على  مباني الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، الحملة الميكانيكية، إدارة بني سويف الزراعية، عدد من المدارس ومبنى الإدارة التعليمية وعيادة التأمين الصحي والتضامن الاجتماعي بمدينة إهناسيا، وتبين الالتزام التام بتنفيذ القرار بتلك المصالح.

تضمن التقرير متابعة تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك بالطرق العامة والشوارع الرئيسية بمدينة إهناسيا، وتبين تخفيض الإنارة العامة بالأعمدة الكهربائية بالمدخل الرئيسي للمدينة، حيث تم غلق الإنارة بالأعمدة على جانبي الطريق السريع والاكتفاء بإنارة أعمدة الجزيرة الوسطى.

كما تلاحظ ترشيد الإضاءة بالطريق الدائرى وشوارع ممدوح مصطفى، جمال عبد الناصر، عبد اللطيف قاسم، ترعة السلطاني، شارع ترعة شرهي وشارع المدينة المنورة، شارع الحجاز، شارع المرور، وطريق قرية المسيد / إهناسيا، بينما تم رصد عدم ترشيد الكهرباء بمنطقة شارع المشربية أمام المعهد الديني بالمدينة.

وفيما يخص الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والورش الحرفية وفقًا للقرارات المنظمة، فقد تم المرور على عدد كبير من الورش والمحال الحرفية المتواجدة داخل الكتلة السكنية، وتبين الالتزام التام بمواعيد الغلق ليلًا، كما تبين غلق إضاءة بعض الإعلانات وقيام المختصين بالوحدة المحلية بالمرور والتنبيه على المحلات بغلق إنارة اللافتات الإعلانية على واجهة المحال التجارية بشوارع المدينة والقرى التابعة.

كلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية وإدارات التفتيش والمتابعة وشئون القرى باستمرار المرور على المحال والمعارض التجارية والكافيهات والمطاعم والتنبيه بغلق الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية والمتابعة المستمرة، بجانب التنسيق مع هندسة الكهرباء بكافة المدن والمراكز للاستمرار في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء كل في نطاق مركزه" وفق الضوابط والمعايير المقررة.

 

استهلاك الكهرباء الجزيرة الوسطى التيار الكهربائي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشوارع والميادين الوحدة المحلية

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