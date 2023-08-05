السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مكتب تنسيق جامعة القاهرة دون طلاب تزامنا مع بدء تسجيل الرغبات

مكتب تنسيق جامعة
مكتب تنسيق جامعة القاهرة

فتحت مكاتب تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم في أول أيام تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى وسط عدم إقبال الطلاب في الساعات الأولى من فتح معامل الكلية.

قال المهندس أحمد رجب مندوب اتصال مكب التنسيق بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب حيث قامت بتجهيز 4 معامل ضمن استعداداتها لاستيعاب الطلاب بناءا على  توجيهات الدكتور سامح عبدالفتاح عميد الكلية وتحت إشراف الدكتورة فاطمة سمير وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر يحيي مشرف الوحدة.

وأضاف رجب أن الإقبال على مكتب التنسيق في الساعات الأولى معدوم حيث لم يستقبل أي طالب حتى الآن ويرجع ذلك بسبب عدم استلام الطلاب شهادة النجاح المدون بها الرقم السرى للطالب.

وأصدر مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكترونى، موضحًا أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني بموقع مصر الرقمي.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق .

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