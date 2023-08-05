السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 مواطنين فى تصادم سيارتين على الطريق الدائرى الأوسطى

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 6 مواطنين في تصادم سيارتين أعلى طريق الدائرى الأوسطى بمنطقة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم 6 مواطنين طريق الدائري الأوسطي منطقة 6 أكتوب المستشفى غرفة عمليات النجدة

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