إصابة 6 مواطنين فى تصادم سيارتين على الطريق الدائرى الأوسطى

أصيب 6 مواطنين في تصادم سيارتين أعلى طريق الدائرى الأوسطى بمنطقة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.