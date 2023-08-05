رئيس "مياه أسيوط" يتفقد سير العمل بالمحطات والالتزام بترشيد الكهرباء 

تفقَّد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه المهندس حسام أحمد علي، رئيس قطاع الوادي الجديد، محطتيِّ مياه شرب السبط البحري وصرف صحي المعالجة؛ للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمة المقدمة بهما.

وصرَّح المهندس علي الشرقاوي، بأن تفقداته المستمرة تأتي لتفقد حسن سير العمل بالمحطات والتأكيد على ترشيد الكهرباء اتباعًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على الطاقة.

من جهته، أوضح رئيس قطاع الوادي الجديد، أن محطة مياه شرب السبط البحري تتكون من محطتيِّ السبط الشرقي والتي تعمل على طاقة تصميمية ٢٥٠ م٣/ ساعة؛ موضحًا أنه يتم عمل إحلال وتجديد جزئي بها، ومحطة مياه شرب السبط الغربي والتي تعمل على طاقة تصميمية ٢٠٠ م٣ / ساعة ليخدما أهالي منطقة السبط البحري والشرقي، كما تفقد رئيس الشركة محطة صرف صحى المعالجة وهى المحطة المعنية بعملية تطهير احواض المعالجة والتي تتم بجهود ذاتية وبمعدات الشركة.

وخلال جولة رئيس الشركة، شدد على ضرورة الالتزام بترشيد الكهرباء وأنها ظاهرة حضارية امتثالًا لتوجيهات الدولة ولتحقيق التنمية المستدامة، كما حث مديري المحطات والعاملين بها على العمل الجاد للارتقاء بمنظومة العمل والسعي لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة