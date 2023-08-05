السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمهم صاحب شركة بسيارته فى الجيزة

اسعاف
اسعاف

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون، صدمتهم سيارة بشارع النيل في الجيزة، وتم ضبط قائد السيارة وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة باصطدام سيارة ملاكى بعدد من الأشخاص فى شارع النيل، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي يقودها صاحب شركة اصطدمت بـ4 شباب بينهم فتاة، ما أسفر عن إصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى، إلا أن أحدهم فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، بينما ما زال المصابون الآخرون يتلقون العلاج.

وقام رجال المباحث بإلقاء القبض على قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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