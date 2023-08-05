السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 780 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات النظافة والتجميل بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها، بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة.

وأشار المحافظ إلى رفع 780 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ7 مراكز والقرى التابعة لها فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقاً للإمكانات المتاحة.

وأكد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية وأبوتيج والبداري وصدفا وساحل سليم وأسيوط بشن حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي.

حيث تم رفع 780 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عويس رئيس مركز و مدينة صدفا، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.

حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل
استمرار حملات النظافة الخدمات المقدمة للمواطنين الجهات المعنية الحملة الميكانيكية الشوارع والميادين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط النظافة والتجميل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تجمعات القمامه تمهيد وتسوية الطرق خالية من الأمراض خلق بيئة صحيه آمنه

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