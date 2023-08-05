السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريب على مهن المستقبل..و شهادات لخريجين بالأسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل

اعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن ختام  البرنامج التدريبي الأول على مهن التسويق الالكتروني والفوتوشوب ، والمونتاج، والانيميشن ، منهم متدربين من ذوي الهمم ، وكذلك تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى للخريجين ، ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون  بين المديرية ومركز أركان للإبداع ، والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري ، وفي إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التى تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب ، لتأهيل الشباب و إصقال مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة .

 

وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية أفاد فيه ، أنه تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى للمتدربين على المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل الحالى والمستقبلى داخل المحافظة ،  بالتعاون مع مركز أركان للإبداع ، والذي يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل ، وكذلك  عقد اجتماع مع مسئولى مركز أركان لبدء المرحلة الثانية من التدريب لمجموعة جديدة من الشباب بعد إجراء المقابلات الشخصية..

 

وأضاف وكيل المديرية تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية بقاعة المديرية لعدد 43 متدرب ومتدربة من الجنسين على هذه المهن المستحدثة،  بالإضافة إلى تدريب عدد 4 من ذوي الهمم ودمجهم في كافة مجالات العمل داخل المجتمع ، وتقديم فرص عمل جديدة في فى العديد من المجالات التى  تتناسب مع  متطلبات سوق العمل ،وذلك  بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية ، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع ، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهنى ، كما قدم الخريجين الشكر والتقدير لوزير العمل على اهتمامه بملف التدريب وتقديم الدعم المستمر للشباب وتطوير مهاراتهم على المهن المستحدثة.

البرنامج التدريبى الأول التحول الرقمي التدريب المهني التسويق الإلكتروني الالكتروني

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