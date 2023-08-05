وزارة العمل: عقد عمل لشاب من ذوي الهمم  بالوادى الجديد

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد بشأن توفير فرصة عمل لشاب من ذوى الهمم للعمل بشركة نيوفالى لخدمات النظافة ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها فى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لتلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فاكثر ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لإستيفاء نسبة الـ 5 % من العاملين داخل تلك المنشآت من تلك الفئة طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، ان مكتب عمل الخارجة قام بتسليم عقد عمل لشاب من ذوى الهمم داخل شركة نيوفالي لخدمات النظافة ، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع.

وأضاف مدير المديرية استمرار حرص المديرية وأجهزتها من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل على توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم ، داخل منشآت القطاع الخاص داخل المحافظة ، وترشيح المسجلين فى قواعد البيانات بتلك المكاتب للمنشآت غير المستوفاة ، وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة ، ومتابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التى كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.