السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الحوار الوطنى من أنجح خطوات الجمهورية الجديدة

أيمن محسب
أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى يؤرخ لمرحلة جديدة تعيشها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة التي تقوم على الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، والاستماع لكل الأصوات، والتوافق حول القضايا الوطنية التي تهم الشعب المصرى، ووضع روشتة وحلول لكل التحديات التي تواجه الدولة خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى يعد من أنجح التحركات التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الحوار الوطني أسهم في تغيير عدد كبير من الملفات والقضايا في ظل اهتمام القيادة السياسية بجلسات الحوار وما يتم طرحه من آراء فيها، كما أن الحكومة بدأت تتعاطى مع مخرجاته بشكل كبير، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه سينفذ كل مخرجات الحوار الوطنى الذي يستطيع من خلال صلاحياته تنفيذها وسيحيل مشروعات القوانين لمجلس النواب، وهو ما يشير إلى حجم اهتمام الدولة المصرية بالحوار وما يخرج عنه من أطروحات ومقترحات بشأن العديد من القضايا.

وأوضح أن الحوار الوطنى استطاع أن يوصل صوت الشعب، ويعبر عن آراء المصريين الذين يضعون آمالًا عديدة عليه في تحقيق طموحاته وتطلعاته في مستقبل أفضل للبلاد، وقدم أيضًا خدمة كبيرة للحكومة لدرجة أن الحكومة تأثرت بكل قراراته وبكل ما يدور داخل الحوار، وانعكس ذلك على العديد من القرارات التي تتخذها بشأن العديد من الملفات.

وأكد محسب أهمية مناقشات الحوار الوطنى لمشروع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي أرسله الرئيس السيسي لإدارة الحوار الوطنى، والثراء في الآراء خلال مناقشة المشروع وسط مشاركة واسعة من جانب الخبراء والمتخصصين وكل القوى السياسية، خاصة أن تطوير منظومة التعليم تتطلب خطة استراتيجية واضحة تتضمن تنسيقًا للجهود لتحويل الاستراتيجيات لخطط على أرض الواقع، ويضم الحوار الوطني العديد من الخبراء في مجال التعليم، وهو ما يجعل مخرجات التعليم متناسبة مع سوق العمل وتخريج طالب متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى.

أيمن محسب مجلس النواب الحوار الوطنى الجمهورية الجديدة الشعب المصري

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