رئيس جامعة سوهاج: تجهيز مكتب تنسيق طلاب الثانوية على أعلى مستوى

أكد الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، جاهزية مكتب تنسيق طلاب الثانوية العامة داخل الجامعة لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد بناءً على توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بتذليل كل العقبات أمام الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية.

وأوضح النعماني، أنه تم تجهيز معمل نادي تكنولوجيا المعلومات بمقر الجامعة القديم بمقر كلية تجارة بسعة ٢٠ جهاز كمبيوتر مزوَّد بأحدث التقنيات وبأعلى سرعة إنترنت، بالإضافة إلى تجهيز معامل مشروع تقويم الطلاب بمقر الجامعة القديم بمدينة ناصر بمقر كلية الطب البشرى بقدرة ٦٠ جهاز كمبيوتر أيضًا ومجهز بأعلى الإمكانيات التقنية ليصل العدد إلى ٨٠ جهاز كمبيوتر قابلة للزيادة إذا لزم الأمر، كما تم تعيين عليها أكفأ العناصر البشرية بالجامعة لسرعة إنجاز تنسيق الطلاب بالمرحلة الجامعية الأولى.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن هذه الأماكن تم تجهيزها للتنسيق بأحدث أجهزة الكمبيوتر وأعلى سرعات انترنت موجودة من خلال خطوط فايبر، تم تخصيصها لذلك، كما تم تجهيز أماكن جيدة التهوية ومكيفة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور في ظل الأجواء الحارة تخفيفًا عليهم.

وكشف أن جامعة سوهاج تستقبل أيضًا هذا العام تنسيق كليتيّ التربية والتمريض بعد أن كانت إقليمية العام الماضي، فأصبحت مثلها مثل كل الكليات وهو ما يزيد عدد الطلاب عن العام الماضي، مؤكدًا أنه من حق أي طالب يلتحق بأي كلية تربية أو تمريض عكس الأعوام السابقة.

من جهته، أوضح المهندس محروس حارس، رئيس مكتب التنسيق أنه بناءً على تعليمات الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، سيتم العمل بمكتب التنسيق يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن تبدأ المرحلة الأولى من اليوم السبت، ولمدة خمسة أيام.

وأضاف المهندس علاء الصادق، نائب مدير مكتب التنسيق، أن القوة الاستيعابية لمكتب التنسيق تصل إلى ٨٠ طالبًا خلال نصف ساعة وهو معدل عالي وسريع لإنجاز مهمة التنسيق بدقة واحترافية.