وكيل صحة مطروح يتابع امتحانات الدور الثاني بمدارس التمريض

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لجان امتحانات الدور الثاني للصفوف "الأول، الثانى، الثالث" بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمطروح، صباح اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد لطفي، مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات بلجان اختبارات آخر العام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

وتفقَّد وكيل وزارة الصحة، اللجان المختلفة والبالغ عددهم ٢ لجنة، للاطمئنان على انتظام سير اختبارات الدور الثاني للصفوف "الأول، الثاني، الثالث" الثانوي للتمريض، حيث تم التأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء أداء الامتحانات، حفاظًا على صحة الطلاب بالمحافظة.

وحرص وكيل صحة مطروح، على الاستماع إلى الطلاب، والاطمئنان منهم على حسن سير الامتحانات، واستفسر من بعض الطلاب على مستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

كما تأكد وكيل وزارة الصحة، من عدم وجود أي شكوى للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق، ومستقبل أفضل في المرحلة المقبلة، مشيدًا بجهود القائمين على أعمال النظام والمراقبة داخل لجان الامتحانات، للحفاظ على صحة الطلاب بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

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