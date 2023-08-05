"حدث ليلا"| وفاة طالب بأزمة قلبية.. وحبس المتهم بالنصب على أجنبى

شهدت الساعات الماضية، عددًا من الحوادث، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

النيابة تُصرح بدفن شاب سقط من أعلى عقار بالجيزة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقى مصرعه؛ إثر سقوطه من علو بالجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار نطاق القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة "محمد سعيد" يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي إثر اختلال توازنه وسقوطه من طابق مرتفع.

القبض على عاطلين أثناء سرقة تكييف من داخل فيلا بأسوان

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، من القبض على عاطلين أثناء قيامهم بسرقة تكييف من داخل فيلا بمنطقة غرب كوم أمبو.

وتلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، إخطارا من قوة تأمين دور عبادة بضبطهم لعاطلين متلبسين بسرقة تكييف من فيلا مجاورة لدور عبادة بغرب كوم أمبو.

انتقلت على الفور قوة من مباحث المركز لمكان البلاغ، حيث تم ضبط العاطلين وبحوزتهم التكييف.

وفاة طالب بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف بالمنيا

تحول فرح إلى مأتم عقب وفاة طفل متأثرا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف في إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة "عمر.ا" 10 سنوات، طالب ومقيم بإحدى قرى مركز العدوة، شمال المنيا، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف.

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب قطعة أرض فى الواحات البحرية بالجيزة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر، بمنطقة الواحات، بسبب خلافات متعلقة بقطعة أرض، أسفرت عن إصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الواحات البحرية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض، وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

مصرع وإصابة 15 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشرقية

استمرارا لنزيف الأسفلت دفعت أسرة حياتها بين وفاة واصابة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص في الطريق الأوسطي بناحية نزلة المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية أسفر عن مصرع شخصين، فيما أصيب 13 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

«أمن الجيزة» يكشف تفاصيل التعدى على حصان بالطالبية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين؛ لرصده مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان "مجهولان" يقومان بالتعدي على «حصان» بالضرب حتى سقط أرضًا بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بالتعدي على الدابة على النحو المشار إليه لرفضها التحرك.

حبس المتهم بالنصب على أجنبى بأحد الفنادق بمنطقة عابدين

تجري نيابة عابدين الجزئية، التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة متعلقاتهم بعابدين، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.

كشفت تحقيقات النيابة عن أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم محاولة (أحد الأشخاص) الهروب لدى مشاهدته للقوات، وتم ضبطه وتبين أن (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبحوزته (مبلغ مالى "مجهولة المصدر").

وأفادت التحقيقات أنه جاء فى اعترافات المتهم بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وأقر بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة القسم، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالى المُشار إليه ولاذ بالفرار، وبالانتقال للفندق المُشار إليه تم التقابل مع المجنى عليه، وبسؤاله تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.