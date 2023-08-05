قافلة سكانية شاملة بقرية بولين بكفر الدوار بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو، قافلة سكانية بقرية الكريون التابعة للوحدة القروية ببولين بنطاق المركز، تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة لها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم التنسيق بين وحدة السكان بكفر الدوار ووحدة السكان بديوان عام المحافظة مع جامعة دمنهور، وبالتعاون مع الوحدة القروية ببولين، وبمشاركة عدد من كليات جامعة دمنهور والإدارات الخدمية بكفر الدوار وتضمنت تقديم خدمات طبية من خلال الإدارة الصحية بكفر الدوار وكليات الصيدلة والتمريض، تم خلالها الكشف المجاني على عدد ٤٦٢ حالة، من خلال توفير عدد من التخصصات من بينها "باطني، أطفال، جلدية، وتنظيم الأسرة"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية للمرضى بالمجان، بالإضافة إلى القيام بأعمال التثقيف الصحي للسيدات حول الصحة الانجابية، وخطورة الزواج المبكر للأم والجنين، والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرًا.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية وعلاج بالمجان لعدد ٩٠٠ رأس ماشية، بجانب أعمال توعية المواطنين بطرق التربية السليمة، وذلك من خلال كلية الطب البيطري والإدارة البيطرية، فضلاً عن مشاركة كلية الزراعة والإدارة الزراعية من خلال عقد لقاءات توعية للمواطنين.

وتضمنت أيضًا تنظيم أنشطة ثقافية للأطفال وتوزيع جوائز مختلفة بجانب أنشطة ومسابقات رياضية من خلال مكتبة مصر العامة بكفر الدوار،ة قيام فرع محو الأمية بتوعية المواطنين بكيفية الالتحاق بفصول محو الأمية، وتسجيل عدد من الأميين لفتح فصول لهم بالقرية.

كما قامت إدارة التضامن الاجتماعي بأعمال التوعية والتعامل مع عدد من شكاوى المواطنين أبناء القرية وفتح ملفات جديدة "تكافل وكرامة"، وكذلك توزيع بطاقات تكافل وكرامة وفك حظر لبعض الحالات المستحقة طبقًا لما ورد بتعليمات وزارة التضامن، بالإضافة إلى توفير سيارة لبيع أسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع من خلال إدارة التموين، مع تنظيم لقاءات توعية من خلال ممثلي الأزهر عن مكانة المرأة فى الإسلام، وزواج القاصرات وأثره على المرأة والمجتمع والأبناء، وكذلك ضرورة الاهتمام بتربية الأبناء وأهمية الترابط الأسري لنشأة جيل صالح.

من جانبها قامت الوحدة السكانية بالتوعية بدورها نحو تحسين الخصائص السكانية والعمل على تحقيق الهدف المنشود للدولة في الاهتمام بالمرأة والصحة الإنجابية وشباب المراهقين والصحة والتعليم، وكذلك التوعية بخطورة المشكلة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها كالزواج المبكر وخطورته على "البنت، الأسرة، والمجتمع".