رفضت نسبها فمزقت يدها.. سيدة تنتقم من "عشرة عمرها" في السلام

لم تتخيل السيدة الأربعينية بأن جارتها وعشرة عمرها تناست كل العشرة والأيام الحلوة التي قضوها سويا وتعدت عليها بهذه الوحشية بسبب لهو ومشاجرات الأطفال، وتسببت في إصابتها بعاهة مستديمة ستعاني منها بقية عمرها.

مأساة حقيقة تعيشها "سحر . ل" 49 عاما بعد إصابتها بعاهة مستديمة في ذراعها الأيسر، بعد تعدى جارتها عليها بأله حادة دون رحمة.

أقوال المجني عليها

“نعيش فى عقار واحد منذ 13 عاما، كنا نتبادل الطعام سويا وعلاقتنا قوية للغاية، كنت اعتبرها مثل شقيقتي وأكثر حتى تقدم ابنها لخطبة ابنتي، وعندما رفضته ابنتي مبررة بأنها تعتبره مثل شقيقها، كشرت جارتنا أنيابها علي وعلى بناتي وبدأت تشوه سمعتنا في المنطقة وتتشاجر معنا وتسبنا بأبشع الألفاظ، ويوم الواقعة تشاجر ابنها مع ابنتي الصغيرة وحضرت لشقتنا وظلت تهلل وتسبنا بأبشع الألفاظ، وعندما حاولت طردها حتى تكف عن هذه الشتائم البذيئة قامت بالتعدي علي بألة حادة عدة مرات حتى تسببت في كسر ذراعي وإجرائى عملية جراحية وقمت على إثرها بتركيب شرائح ومسامير”.

أقوال المتهمة

وأقرت "سميرة .ح" أمام جهات التحقيق بالسلام بارتكابها جريمة التعدي على المجني عليها خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب مشاجرات وخلافات الأطفال.

قرارات النيابة

قررت نيابة السلام اليوم السبت إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام يفيد بوصول سيدة مصابة بكسر حاد في ذراعها إثر تعدى جارتها عليها بألة حادة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.